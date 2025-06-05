Глава Пентагону впевнений – НАТО підтримає цілі Трампа щодо витрат на оборону

Міністр оборони США Піт Гегсет впевнений, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо значного збільшення витрат на оборону.

Про це він сказав у четвер, 5 червня, прибувши на зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Гегсет впевнений – члени НАТО підтримають вимогу Трампа щодо значного збільшення витрат на оборону. Він зауважив, що це має відбутися до саміту, який відбудеться пізніше в червні.

Глава Пентагону заявив, що для того, аби бути "чимось більшим, ніж прапорами" – "потрібно бути готовими до бойових дій".

"Ми тут, щоб продовжити роботу, розпочату президентом Трампом, а саме зобов'язання виділяти 5% на оборону в рамках цього альянсу, що, на нашу думку, буде зроблено. Це має статися до саміту в Гаазі наприкінці цього місяця", – сказав глава Міноборони США.

За даними ЗМІ, згідно з планом генсека НАТО Рютте, союзники зобов'яжуться до 2032 року витрачати 3,5% ВВП на основні видатки на оборону і додатково 1,5% ВВП на пов'язані з обороною видатки, такі як кібербезпека та інфраструктура.

Непублічно відомо, що Іспанія є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону.

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