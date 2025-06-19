На кордоні зі Словаччиною тимчасово обмежено пропуск транспорту

На кордонні зі Словаччиною тимчасово обмежать рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи на автомобільному прикордонному переході "Убля – Малий Березний".

Про це повідомила Державна митна служба України, передає "Європейська правда".

З 19 по 25 червня на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля – Малий Березний" буде тимчасово обмежено рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.

Словацькі митники повідомляють громадян, що у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.

Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину державного кордону та дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують.

Водночас охочі можуть скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами "Вишнє Нємецьке – Ужгород" або "Велке Слеменце – Малі Селменці", призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом "Чєрна над Тисою – Чоп".

На початку червня писали, що на пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тимчасово був уповільнений рух через модернізаційні роботи.

А в травні польські перевізники більше доби блокували рух вантажівок через КПП "Ягодин – Дорогуськ".