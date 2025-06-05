На кордоні з Польщею у Шегинях тимчасово ускладнений рух

На пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тимчасово уповільнений рух через модернізаційні роботи.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, пише "Європейська правда".

Надвечір 5 червня Державна прикордонна служба України опублікувала попередження про те, що через модернізаційні роботи на КПП "Шегині" ускладнено рух легкового та вантажного транспорту. На напрямку виїзду з України прокладають інженерні мережі та демонтують дорожнє покриття.

Мандрівників просять врахувати обставини та, за можливості, їхати іншим маршрутом.

У ДПСУ зазначили, що найбільш завантаженими є КПП "Краківець" і "Шегині", дещо краща ситуація на КПП "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів", найменш завантажені КПП "Нижанковичі" та "Смільниця".

У квітні на цьому КПП також тимчасово обмежували рух через ремонтні роботи.

Нагадаємо, у травні польські перевізники більше доби блокували рух вантажівок через КПП "Ягодин-Дорогуськ".