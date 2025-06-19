На границе со Словакией временно ограничен пропуск транспорта

На границе со Словакией временно ограничат движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы на автомобильном пограничном переходе "Убля – Малый Березный".

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает "Европейская правда".

С 19 по 25 июня на словацко-украинском автомобильном пограничном переходе "Убля – Малый Березный" будет временно ограничено движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.

Словацкие таможенники сообщают гражданам, что в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен.

Словацкая сторона просит водителей, велосипедистов и пешеходов быть особенно осторожными при пересечении государственной границы и следовать указаниям финансовой администрации и полицейских, которые дежурят.

В то же время желающие могут воспользоваться ближайшими автомобильными пограничными переходами "Вышне Немецке – Ужгород" или "Велке Слеменце – Малые Селменцы", предназначенными для пешеходов и велосипедистов, а также железнодорожным пограничным переходом "Чьерна над Тисой – Чоп".

В начале июня писали, что на пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе временно было замедлено движение из-за модернизационных работ.

А в мае польские перевозчики более суток блокировали движение грузовиков через КПП "Ягодин – Дорохуск".