FT: Трамп завчасно покинув саміт G7 через Зеленського та Макрона

Президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 нібито через неприязнь до президента Франції Емманюеля Макрона та незацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Видання відзначає, що НАТО скоротив майбутній саміт лідерів у Гаазі до лише однієї робочої сесії, щоб уникнути передчасного від’їзду президента США Дональда Трампа, як він нещодавно вчинив на саміті G7 у Канаді.

Трамп стверджував, що йому потрібно в Вашингтон для вирішення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Але люди, обізнані з перемовинами, стверджують, що його рішення про від'їзд частково було викликане роздратуванням на французького президента Емманюеля Макрона, який здійснив зупинку в Гренландії та виступив проти планів Трампа взяти контроль над островом, а також відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, президент США вирішив зірвати програму саміту G7 у Канаді і відлетіти додому, провівши з колегами з "Групи семи" менше одного дня.

Очікувалось, що на полях саміту G7 Трамп та Зеленський мали провести переговори, однак через від’їзд президента США вони не відбулися.

Після того як Трамп залишив Канаду, він публічно нахамив Емманюелю Макрону.

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