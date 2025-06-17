Трамп "наїхав" на Макрона після саміту G7 і натякнув на щось "велике"

Президент США Дональд Трамп грубо звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона у тому, що він не так зрозумів причину дострокового від’їзду Трампа з саміту G7, і натякнув, що це щось "набагато важливіше" за перемир’я на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп у численних в’їдливих формулюваннях заявив, що Макрон "гадки не має" про те, які важливі обставини змусили його завчасно поїхати з саміту.

"Президент Франції Емманюель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково сказав, що я залишив саміт G7 у Канаді і повернувся до Вашингтона, щоб працювати над "перемир’ям" між Ізраїлем та Іраном. Помилка!", – написав Трамп.

Як зазначив американський президент, його від'їзд ніяк не пов'язаний з перемир’ям на Близькому Сході.

"Це щось набагато більше. Умисно чи ні, Емманюель завжди розуміє неправильно", – додав він.

Трамп ймовірно заходів "вколоти" президента Франції після візиту Макрона на Гренландію разом з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, щоб висловити солідарність з ними на тлі Трампових зазіхань на острів. Перед тим він наголосив, що Гренландія "не є об’єктом для захоплення".

Також Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна в кризі між Ізраїлем та Іраном. Водночас він закликав Трампа використати свій вплив для встановлення миру в Україні та на Близькому Сході.

Як повідомляли, Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, пояснивши це "зрозумілими причинами".