14 країн Європи домовились посилити боротьбу з "тіньовим флотом" Росії

Група європейських країн, що мають вихід до моря, на зустрічі в четвер домовились вжити подальших заходів, аби протидіяти так званому тіньовому флоту Росії.

Про це йдеться у спільній заяві цих держав, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Представники 12 країн Європейського Союзу (країн Балтії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Швеції), а також Великої Британії та Ісландії закликали до "спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції".

"Сьогодні ми домовилися про подальше посилення нашої співпраці та забезпечення спільного і скоординованого підходу наших національних органів влади до боротьби з тіньовим флотом Росії", – ідеться в заяві.

Серед іншого, група європейських держав планує розробити керівні принципи "для сприяння відповідальній поведінці на морі, посилення дотримання міжнародного права та забезпечення прозорості морських операцій".

"Якщо судна не плаватимуть під справжнім прапором у Балтійському та Північному морях, ми вживатимемо відповідних заходів у рамках міжнародного права", – наголошується в заяві.

Росія використовує "тіньовий флот", який налічує кілька сотень танкерів, для транспортування нафти і газу або для перевезення вкраденого українського зерна.

Раніше стало відомо, що уряд Швеції ухвалив нову постанову про посилення перевірок страхування іноземних суден з метою посилення контролю над так званим "тіньовим флотом" Росії.

Європейський Союз уже вніс до санкційного списку майже 350 суден "тіньового флоту", востаннє – 20 травня.