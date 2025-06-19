14 стран Европы договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России

Группа европейских стран, имеющих выход к морю, на встрече в четверг договорились принять дальнейшие меры, чтобы противодействовать так называемому теневому флоту России.

Об этом говорится в совместном заявлении этих государств, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Представители 12 стран Европейского Союза (стран Балтии, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции), а также Великобритании и Исландии призвали к "совместным и скоординированным действиям с целью эффективного противодействия попыткам России обойти международные санкции".

"Сегодня мы договорились о дальнейшем усилении нашего сотрудничества и обеспечении совместного и скоординированного подхода наших национальных органов власти к борьбе с теневым флотом России", – говорится в заявлении.

Среди прочего, группа европейских государств планирует разработать руководящие принципы "для содействия ответственному поведению на море, усиления соблюдения международного права и обеспечения прозрачности морских операций".

"Если суда не будут плавать под настоящим флагом в Балтийском и Северном морях, мы будем принимать соответствующие меры в рамках международного права", – отмечается в заявлении.

Россия использует "теневой флот", который насчитывает несколько сотен танкеров, для транспортировки нефти и газа или для перевозки украденного украинского зерна.

Ранее стало известно, что правительство Швеции приняло новое постановление об усилении проверок страхования иностранных судов с целью усиления контроля над так называемым "теневым флотом" России.

Европейский Союз уже внес в санкционный список почти 350 судов "теневого флота", последний раз – 20 мая.