Експрем’єр Італії скликає у Гаазі зібрання проти мілітаризації НАТО

Колишній глава уряду Італії та лідер "Руху 5 зірок" Джузеппе Конте оголосив про проведення 24 червня "контр‑саміту" в Гаазі – за день до початку офіційної зустрічі лідерів НАТО.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

У відкритому листі, який опублікувало видання, Конте запросив до участі європейських політиків, "які виступають проти безрозсудної гонки озброєнь і відстоюють цінності миру та діалогу між народами".

Зустріч прийматиме Соціалістична партія Нідерландів.

Єдиною владною партією, що вже підтвердила участь, стала іспанська Sumar, яка перебуває у коаліції з соціалістичним урядом Педро Санчеса. Сам Санчес збирається відвідати саміт НАТО.

Серед інших очікуваних учасників – німецький Альянс Сари Вагенкнехт, бельгійська PTB, Компартія Португалії, кіпрський Akel, чеська партія "Досить!", латвійська "За стабільність!" та грецька "Курс свободи".

Контрфорум відбудеться на фоні намірів Альянсу ухвалити новий орієнтир оборонних витрат у 5 % ВВП: із них 3,5 % мають йти безпосередньо на "жорстку" оборону, а ще 1,5 % – на пов’язані потреби, зокрема інфраструктуру та кібербезпеку. Таку модель заклав генсек НАТО Марк Рютте.

Конте назвав ініціативу неприйнятною: "Без справжньої публічної дискусії ми спостерігаємо, як за лічені тижні європейську соціальну модель, яку будували десятиліттями, перетворюють на воєнний механізм", – йдеться у його зверненні.

Очікується, що учасники "контр‑НАТО" ухвалять спільну декларацію проти збільшення військових бюджетів і закличуть переглянути пропозицію про 5‑відсотковий показник, перш ніж її затвердить саміт НАТО в Гаазі.

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