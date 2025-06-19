Экс-премьер Италии созывает в Гааге собрание против милитаризации НАТО

Бывший глава правительства Италии и лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте объявил о проведении 24 июня "контр-саммита" в Гааге – за день до начала официальной встречи лидеров НАТО.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

В открытом письме, опубликованном изданием, Конте пригласил к участию европейских политиков, "которые выступают против безрассудной гонки вооружений и отстаивают ценности мира и диалога между народами".

Встречу примет Социалистическая партия Нидерландов.

Единственной правящей партией, которая уже подтвердила участие, стала испанская Sumar, находящаяся в коалиции с социалистическим правительством Педро Санчеса. Сам Санчес собирается посетить саммит НАТО.

Среди других ожидаемых участников – немецкий Альянс Сары Вагенкнехт, бельгийская PTB, Компартия Португалии, кипрская Akel, чешская партия "Достаточно!", латвийская "За стабильность!" и греческая "Курс свободы".

Контрфорум пройдет на фоне намерений Альянса принять новый ориентир оборонных расходов в 5% ВВП: из них 3,5% должны идти непосредственно на "жесткую" оборону, а еще 1,5% – на связанные нужды, в частности инфраструктуру и кибербезопасность. Такую модель заложил генсек НАТО Марк Рютте.

Конте назвал инициативу неприемлемой: "Без настоящей публичной дискуссии мы наблюдаем, как за считанные недели европейскую социальную модель, которую строили десятилетиями, превращают в военный механизм", – говорится в его обращении.

Ожидается, что участники "контр-НАТО" примут совместную декларацию против увеличения военных бюджетов и призовут пересмотреть предложение о 5-процентном показателе, прежде чем его утвердит саммит НАТО в Гааге.

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