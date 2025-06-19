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Зеленский: Украина синхронизирует санкции с международными партнерами

Новости — Четверг, 19 июня 2025, 19:20 — Кристина Бондарева

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизирует санкции с партнерами и расширит давление на российский энергетический сектор.

Об этом президент рассказал в Facebook после совещания по санкционной политике, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ключевыми приоритетами являются полная синхронизация санкций с международными партнерами, дальнейшее давление на энергетический сектор РФ и блокирование финансовых каналов, помогающих Кремлю затягивать войну.

"Согласовали конкретные решения. Первое – на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский поставил задачу расширить санкции на капитанов "теневого флота" РФ, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами.

Также на совещании рассмотрены новые направления санкций для того, чтобы затруднить России возможность затягивать войну. В частности, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставок компонентов и оборудования в Россию для производства оружия.

Напомним, ЕС рассчитывает утвердить 18-й пакет санкций против России на следующей неделе.

Ранее стало известно, что в проект 18-го пакета санкций ЕС против России Еврокомиссия внесла  предложение снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Впоследствии стало известно, что ЕС  не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть, поскольку эта инициатива не имеет поддержки "Группы семи".

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