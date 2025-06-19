На Сицилії знову відбулось виверження вулкана Етна

Вулкан Етна на італійському острові Сицилія знову прокинувся, і в результаті виверження утворилась хмара попелу.

Про це повідомив у четвер Італійський інститут геофізики та вулканології (INGV), пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

INGV зафіксував посилення вулканічних поштовхів на Сицилії у середу ввечері напередодні виверження, в результаті якого утворилась хмара попелу на висоті близько 6000 метрів.

За прогнозами INGV, хмара попелу рухатиметься на північний схід у напрямку міст Таорміна та Мессіна.

Для повітряного руху оголосили найвищий рівень небезпеки, але обмежень не запроваджували. Також в INGV заявили, що небезпеки для населених пунктів поблизу немає.

Найбільший активний вулкан Європи, Етна регулярно вивергається. Востаннє це сталось на початку червня.

У лютому 2025 року чергове виверження Етни змусило аеропорт спрямовувати десятки рейсів в інші місця через густі хмари диму й попелу. Водночас вулкан привабив сотні туристів, що змусило поліцію нагадувати про заходи безпеки.