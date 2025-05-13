На італійській Сицилії посилилось виверження вулкана Етна

Виверження найактивнішого вулкана Європи Етна, що розташований на острові Сицилія, посилюється – проте аеропорт Катанії поки не закривають.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інтенсивність дрібних поштовхів через виверження вулкана досягла максимуму після 21:00 у понеділок і зараз залишається на високому рівні.

Etna, nuova intensa attività stromboliana nella notte tra il 12 e 13 maggio con protagonista il cratere di Sud Est. Le straordinarie immagini ravvicinate ad alta quota. pic.twitter.com/0qmqMGh99D – Local Team (@localteamit) May 13, 2025

З південно-східного кратера відбуваються часті та інтенсивні викиди, проте потоки лави, що прямують на схід і південний схід, невеликі. Дим поширюється також у цьому ж напрямку.

Виверження поки не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту Сицилії поблизу міста Катанія, якому постійно загрожують проблеми внаслідок вулканічної активності.

У лютому 2025 року чергове виверження Етни змусило аеропорт спрямовувати десятки рейсів в інші місця через густі хмари диму й попелу. Водночас вулкан привабив сотні туристів, що змусило поліцію нагадувати про заходи безпеки.