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На італійській Сицилії посилилось виверження вулкана Етна

Новини — Вівторок, 13 травня 2025, 11:40 — Марія Ємець

Виверження найактивнішого вулкана Європи Етна, що розташований на острові Сицилія, посилюється – проте аеропорт Катанії поки не закривають.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інтенсивність дрібних поштовхів через виверження вулкана досягла максимуму після 21:00 у понеділок і зараз залишається на високому рівні. 

З південно-східного кратера відбуваються часті та інтенсивні викиди, проте потоки лави, що прямують на схід і південний схід, невеликі. Дим поширюється також у цьому ж напрямку.

Виверження поки не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту Сицилії поблизу міста Катанія, якому постійно загрожують проблеми внаслідок вулканічної активності. 

У лютому 2025 року чергове виверження Етни змусило аеропорт спрямовувати десятки рейсів в інші місця через густі хмари диму й попелу. Водночас вулкан привабив сотні туристів, що змусило поліцію нагадувати про заходи безпеки.

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Італія ЄвроЖиття
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