На Сицилии снова произошло извержение вулкана Этна

Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия снова проснулся, и в результате извержения образовалось облако пепла.

Об этом сообщил в четверг Итальянский институт геофизики и вулканологии (INGV), пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

INGV зафиксировал усиление вулканических толчков на Сицилии в среду вечером накануне извержения, в результате которого образовалось облако пепла на высоте около 6000 метров.

По прогнозам INGV, облако пепла будет двигаться на северо-восток в направлении городов Таормина и Мессина.

Для воздушного движения объявили самый высокий уровень опасности, но ограничений не вводили. Также в INGV заявили, что опасности для населенных пунктов вблизи нет.

Крупнейший активный вулкан Европы, Этна регулярно извергается. Последний раз это произошло в начале июня.

В феврале 2025 года очередное извержение Этны вынудило аэропорт направлять десятки рейсов в другие места из-за густых облаков дыма и пепла. В то же время вулкан привлек сотни туристов, что заставило полицию напоминать о мерах безопасности.