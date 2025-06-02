ЗМІ: у Туреччині повідомили час початку перемовин Україна-РФ у Стамбулі

Переговори між делегаціями України та РФ у турецькому Стамбулі розпочнуться о 13:00 за Києвом.

Про це агентству Anadolu повідомили джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини, інформує "Європейська правда".

На зустрічі головуватиме очільник турецького МЗС Хакан Фідан.

Також на зустрічі буде присутній голова Національної розвідувальної служби Туреччини (МІТ) Ібрагім Калин.

Нагадаємо, 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров, та з нового списку виключили Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.

Раніше Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві після цього зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.