СМИ: в Турции сообщили время начала переговоров Украина-РФ в Стамбуле

Переговоры между делегациями Украины и РФ в турецком Стамбуле начнутся в 13:00 по Киеву.

Об этом агентству Anadolu сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции, информирует "Европейская правда".

На встрече будет председательствовать глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Также на встрече будет присутствовать глава Национальной разведывательной службы Турции (МИТ) Ибрагим Калын.

Напомним, 1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров, и из нового списка исключили Алексея Маловацкого, начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В делегацию были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.

Ранее Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве после этого отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.