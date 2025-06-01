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Україна оновила склад делегації для переговорів з Росією у Стамбулі

Новини — Неділя, 1 червня 2025, 19:59 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський 1 червня затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Про це свідчить указ №359/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда".

Документ визначає склад української делегації для участі в переговорному процесі "з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації".

Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:

  • Олександр Бевз – радник глави Офісу президента;
  • Олександр Дьяков – заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  • Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;
  • Юрій Ковбаса – представник омбудсмена в системі органів сектору безпеки й оборони;
  • Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;
  • Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
  • Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
  • Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;
  • Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Андрій Фомін – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

У порівнянні з попереднім складом делегації, затвердженим 15 травня, з неї був виключений Олексій Маловацький, начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві після цього зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

Проте в неділю Зеленський заявив, що відправить делегацію на зустріч із росіянами до Стамбула.

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