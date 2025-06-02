Грета Тунберг и еще 11 активистов на корабле отправились в сектор Газы

Экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов в воскресенье, 1 июня, после полудня отправились морем в сектор Газа на корабле, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.

Об этом со ссылкой на заявление организаторов передает агентство AP, пишет "Европейская правда".

Парусник Madleen, управляемый коалицией активистов Freedom Flotilla Coalition, вышел из сицилийского порта Катания на юге Италии.

По словам активистов, судно пытается достичь берегов Газы, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь "международное внимание" к гуманитарному кризису.

Фото: АР

"Мы делаем это потому, что, независимо от того, какие препятствия стоят перед нами, мы должны продолжать пытаться. Потому что как только мы прекратим пытаться – мы потеряем свою человечность. И какой бы опасной ни была эта миссия, это ничто по сравнению с опасностью молчания всего мира перед геноцидом, который транслируется в прямом эфире", – заявила Тунберг.

Фото: АР

Среди членов экипажа Madleen – актер из популярного сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем, а также Рима Хассан, французский депутат Европарламента палестинского происхождения, которой запрещен въезд в Израиль из-за ее активной оппозиции к израильскому наступлению в Газе.

Активисты ожидают, что дорога займет семь дней.

Ранее стало известно, что Израиль поддержал предложение Соединенных Штатов об объявлении 60-дневного перемирия в секторе Газы и освобождении захваченных террористами ХАМАС заложников.

Перед этим СМИ сообщали, что США верят в близкий "прорыв" в переговорах для прекращения боевых действий в секторе Газы.