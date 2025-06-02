У Стамбулі Україна узгодила позиції з Німеччиною, Італією та Британією перед перемовинами з РФ

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії – перед переговорами із російською делегацією у Стамбулі.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у Х, пише "Європейська правда".

2 червня у Стамбулі Кислиця та Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.

Сторони узгодили позиції перед сьогоднішньою зустріччю української та російської делегацій, також члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям.

Фото: Х

Як зазначив речник МЗС, вони детально розповіли про пункти порядку денного, які включають зустріч лідерів, повне припинення вогню та гуманітарні заходи зі зміцнення довіри.

Нагадаємо, 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров, та з нового списку виключили Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.

2 червня українська делегація прибула в Туреччину на другий раунд переговорів із російською делегацією, які розпочнуться близько 13:00 за Києвом.