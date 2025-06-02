Українська делегація прибула в Стамбул

Українська делегація прибула в Туреччину на другий раунд переговорів із російською делегацією.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

У понеділок, 2 червня, українська делегація прибула до Стамбула на другий раунд переговорів із російською делегацією.

Переговори між представниками країн заплановані о другій половині дня.

Нагадаємо, 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров, та з нового списку виключили Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.

Раніше Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві після цього зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.