В Стамбуле Украина согласовала позиции с Германией, Италией и Британией перед переговорами с РФ

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании – перед переговорами с российской делегацией в Стамбуле.

Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий в Х, пишет "Европейская правда".

2 июня в Стамбуле Кислица и Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.

Стороны согласовали позиции накануне сегодняшней встречи украинской и российской делегаций, также члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям.

Фото: Х

Как отметил спикер МИД, они подробно рассказали о пунктах повестки дня, которые включают встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры по укреплению доверия.

Напомним, 1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров, и из нового списка исключили Алексея Маловацкого, начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В делегацию были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.

2 июня украинская делегация прибыла в Турцию на второй раунд переговоров с российской делегацией, которые начнутся около 13:00 по Киеву.