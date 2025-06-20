В ОАЕ затримали ексдиректора молдовської спецслужби, розшукуваного за корупцію
Міністерство внутрішніх справ Об'єднаних Арабських Еміратів офіційно підтвердило затримання колишнього директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Віталія Пирлога.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.
Пирлог перебував у міжнародному розшуку на запит французької влади.
Як уточнили в міністерстві внутрішніх справ ОАЕ, Віталія Пирлога затримали 15 червня в рамках розслідування справи про транскордонну корупцію.
"Раніше Пирлог обіймав посаду голови Комісії контролю за файлами Інтерполу. Зараз йому висунуто кілька звинувачень, включаючи підробку документів, хабарництво, сприяння хабарництву та шахрайство", – йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Віталія Пирлога затримали в Дубаї. Глава Генеральної інспекції поліції Молдови Віорел Чернеуцану повідомив NewsMaker, що влада направила запит до Інтерполу з проханням підтвердити цю інформацію.
Згідно з розслідуванням Bloomberg, Пирлог – один із творців і учасників корупційної схеми, в рамках якої з бази даних Інтерполу видаляли "червоні повідомлення" про осіб, які перебувають у міжнародному розшуку. З осені 2022 року колишній глава СІБ разом зі спільниками нібито видалив "червоні повідомлення" про 26 осіб, оголошених у розшук за різні злочини, включаючи фінансові махінації та торгівлю наркотиками.
У червні минулого року в Молдові пройшли обшуки у справі про підкуп держпосадовців з республіки та інших країн. За версією слідства, вони перешкоджали Інтерполу публікувати "червоні повідомлення" про осіб, які перебувають у міжнародному розшуку. Це розслідування Антикорупційна прокуратура провела у співпраці з французькими правоохоронцями за сприяння ФБР.
Правоохоронні органи повідомили про затримання п'ятьох підозрюваних. Серед них – глава молдавського бюро Інтерполу Віорел Центиу.
Пізніше чотирьох із п'яти затриманих у цій справі звільнили з-під варти. Пояснили це відсутністю ризику ухилення від правосуддя.
Нагадаємо, у березні у Великій Британії затримали молдовського олігарха В'ячеслава Платона, який очікує на екстрадицію до Молдови.
У 2016 році Платона затримали в Україні, після чого Печерський суд виніс рішення про його арешт і екстрадицію до Молдови.