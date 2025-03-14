Британія видасть Молдові олігарха Платона, який відмив понад $20 млрд

У Великій Британії затримали молдовського олігарха В'ячеслава Платона, який очікує на екстрадицію до Молдови.

Про це 14 березня повідомила Генеральна прокуратура Молдови, пише "Європейська правда".

Як повідомляють, 13 березня компетентні органи Британії поінформували Генпрокуратуру Молдови про затримання Платона. Це відбулося на підставі запиту прокуратури від 25 вересня 2024 року.

"Наразі прокуратура Республіки Молдова контактує з британською владою з метою організації відповідних процедур для представлення зазначеного громадянина правоохоронним органам нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, якщо екстрадиція відбудеться, то вона буде не першою для молдовського олігарха. У 2016 році Платона затримали в Україні, після чого Печерський суд виніс рішення про його арешт і екстрадицію до Молдови.

У Молдові Платон проходить обвинуваченим у кількох кримінальних справах, пише видання Newsmaker.

За інформацією прокуратури, у 2011 році бізнесмен створив і очолив злочинну організацію "Ландромат", яка діяла в Молдові, Україні, Росії та інших країнах. Організація відмивала гроші через молдовський банк, а також банки і фінансові установи Росії та Литви. Вважається, що завдяки цій схемі вдалося відмити 22 млрд євро брудних російських грошей.

Крім цього, Платон – головний фігурант справи про виведення грошей зі страхових компаній Asito, Мoldasig і Alliance Insurance Group. У 2017 році бізнесмена засудили до 12 років позбавлення волі.

У 2019 році Вища судова палата (ВСП) повернула справу про виведення грошей зі страхових компаній на перегляд до Апеляційної палати, а та, своєю чергою, до суду першої інстанції. Водночас суди скасували покарання, призначене Платону в цій справі.

Паралельно з цим 2020 року за ініціативою прокуратури відправили на перегляд і справу Платона про шахрайство в Banca de Economii, а Платона випустили з в'язниці.

Тодішній генпрокурор Александр Стояногло тоді підкреслив, що справжнім бенефіціаром 869 млн леїв (приблизно 44 млн доларів США), виведених із BEM, був олігарх, лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк. У червні 2021 року суд повністю виправдав Платона у справі BEM. При цьому справу повернули в Антикорупційну прокуратуру, щоб знайти "справжніх винних".

Також суд Буюкан продовжує розглядати ще дві кримінальні справи Платона. В одній з них прокурори стверджують, що користуючись впливом у керівництві Moldindconbank (MICB) Платон, переконав олігарха Ілана Шора взяти в MICB кредити на загальну суму понад $23 млн і передати йому. Адвокати стверджують, що компанії Шора отримали ці кредити для особистих потреб політика.