В ОАЭ задержали экс-директора молдавской спецслужбы, разыскиваемого за коррупцию

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов официально подтвердило задержание бывшего директора Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Виталия Пирлога.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Пирлог находился в международном розыске по запросу французских властей.

Как уточнили в министерстве внутренних дел ОАЭ, Виталия Пирлога задержали 15 июня в рамках расследования дела о трансграничной коррупции.

"Ранее Пирлог занимал должность председателя Комиссии контроля за файлами Интерпола. Сейчас ему предъявлено несколько обвинений, включая подделку документов, взяточничество, содействие взяточничеству и мошенничество", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Виталия Пирлога задержали в Дубае. Глава Генеральной инспекции полиции Молдовы Виорел Чернеуцану сообщил NewsMaker, что власти направили запрос в Интерпол с просьбой подтвердить эту информацию.

Согласно расследованию Bloomberg, Пирлог – один из создателей и участников коррупционной схемы, в рамках которой из базы данных Интерпола удаляли "красные уведомления" о лицах, находящихся в международном розыске. С осени 2022 года бывший глава СИБ вместе с сообщниками якобы удалил "красные уведомления" о 26 лицах, объявленных в розыск за различные преступления, включая финансовые махинации и торговлю наркотиками.

В июне прошлого года в Молдове прошли обыски по делу о подкупе госчиновников из республики и других стран. По версии следствия, они препятствовали Интерполу публиковать "красные уведомления" о лицах, находящихся в международном розыске. Это расследование Антикоррупционная прокуратура провела в сотрудничестве с французскими правоохранителями при содействии ФБР.

Правоохранительные органы сообщили о задержании пятерых подозреваемых. Среди них – глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центиу.

Позже четырех из пяти задержанных по этому делу освободили из-под стражи. Объяснили это отсутствием риска уклонения от правосудия.

Напомним, в марте в Великобритании задержали молдавского олигарха Вячеслава Платона, который ожидает экстрадиции в Молдову.

В 2016 году Платона задержали в Украине, после чего Печерский суд вынес решение о его аресте и экстрадиции в Молдову.