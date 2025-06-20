Глава МЗС Німеччини закликав до німецького лідерства у НАТО

За кілька днів до саміту НАТО в Гаазі німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль закликає Німеччину відігравати провідну роль в оборонній політиці Альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, передає "Європейська правда".

За словами міністра, на саміті переважатиме пропозиція генерального секретаря Марка Рютте про збільшення інвестицій у оборону до 5%.

"Німеччина повинна показати приклад; ми повинні бути готові взяти на себе лідерство. Саме ми повинні зробити все необхідне для нашої безпеки та збереження єдності НАТО", – заявив Вадефуль.

Міністр при цьому висловив упевненість, що глави держав і урядів країн НАТО домовляться про збільшення витрат на оборону та оборонну інфраструктуру.

Як повідомлялося, Іспанія збирається виступити проти планів НАТО підвищити цільовий рівень витрат членів Альянсу на оборону до 5% від ВВП.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет впевнений, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.