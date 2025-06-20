Глава МИД Германии призвал к немецкому лидерству в НАТО

За несколько дней до саммита НАТО в Гааге немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль призывает Германию играть ведущую роль в оборонной политике Альянса.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".

По словам министра, на саммите будет преобладать предложение генерального секретаря Марка Рютте об увеличении инвестиций в оборону до 5%.

"Германия должна показать пример; мы должны быть готовы взять на себя лидерство. Именно мы должны сделать все необходимое для нашей безопасности и сохранения единства НАТО", – заявил Вадефуль.

Министр при этом выразил уверенность, что главы государств и правительств стран НАТО договорятся об увеличении расходов на оборону и оборонную инфраструктуру.

Как сообщалось, Испания собирается выступить против планов НАТО повысить целевой уровень расходов членов Альянса на оборону до 5% от ВВП.

Тем временем министр обороны США Пит Хегсет уверен, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП.