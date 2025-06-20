Латвія заборонила купувати нерухомість громадянам РФ та Білорусі

Сейм Латвії в остаточному третьому читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як зазначено, відповідну ініціативу підтримали 69 латвійських депутатів.

Заборона буде застосовуватися до юридичних осіб, зареєстрованих в Росії або Білорусі, вона також поширюватиметься на угоди, укладені після набуття законом чинності.

Водночас проєкт передбачає винятки, зокрема, якщо майно успадковується родичами або визнається власністю за вердиктом суду.

Окрема поправка, що передбачала послаблення для громадян Білорусі, які отримали в Латвії статус біженця, була відхилена ще перед третім читанням в комісії парламенту.

Заборона не діє, якщо купується єдине житло, а покупець має постійну посвідку на проживання, видану до набуття законом чинності, або він мав чи вже після набрання законом чинності отримав в Латвії статус постійного жителя ЄС.

Як зазначають автори закону, паралельно з воєнними діями в Україні Росія веде гібридну війну проти інших демократичних і суверенних держав, які не підтримують і засуджують розпочату РФ агресію або підтримують Україну в її боротьбі. Серед цих країн – і Латвія.

Одним з інструментів невійськового впливу та елементів гібридної війни є непряме придбання нерухомості в інших країнах.

Росія також використовувала присутність своїх громадян за кордоном як привід для початку війни, виправдовуючи свої військові дії необхідністю захисту.

Для набрання законом чинності його ще має підписати президент.

Раніше в Латвії ухвалили поправки до закону про національну безпеку, які передбачають заборону на працевлаштування або надання послуг в критичній інфраструктурі громадянам Росії та Білорусі.

Також латвійський Сейм ухвалив закон, який передбачає заборону частині працівників державного управління виїжджати до Росії та Білорусі.