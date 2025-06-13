В Латвії заборонили громадянам РФ та Білорусі працювати на об'єктах критичної інфраструктури

В Латвії депутати Сейму прийняли в третьому читанні поправки до закону про національну безпеку, які передбачають заборону на працевлаштування або надання послуг в критичній інфраструктурі громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Під критичною інфраструктурою розуміються об'єкти, системи або їх частини, розташовані в Латвії, які необхідні для виконання важливих суспільних функцій, а також для захисту здоров'я, безпеки, економічного або соціального благополуччя людей.

Поправки передбачають, що громадяни Росії та Білорусі не зможуть працювати на зазначених об'єктах, якщо надання послуг передбачає доступ до інформації або технологічного обладнання, необхідного для функціонування критичної інфраструктури.

Громадяни Росії або Білорусі зможуть виконувати роботу в критичній інфраструктурі тільки за наявності окремого дозволу від національного органу безпеки.

Поправки також передбачають, що Росія або Білорусь, її громадяни або юридичні особи, засновані в цих країнах, не зможуть стати власником або бенефіціаром критичної інфраструктури, а підданим Росії або Білорусі буде заборонено обіймати посади в органах управління такої інфраструктури.

Для посилення захисту критичної інфраструктури власник повинен бути лояльним до Латвії та її конституції і йому заборонено надавати підтримку, в тому числі інформаційну, особам або державам, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності демократичних держав або конституційному порядку.

Також латвійський Сейм ухвалив закон, який передбачає заборону частині працівників державного управління виїжджати до Росії та Білорусі.

Крім того, до бюджетно-фінансової комісії Сейму Латвії надійшов проєкт рішення, що вводить з 1 липня цього року повну заборону на торгівлю в країні російськими та білоруськими товарами.