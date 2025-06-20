Латвия запретила покупать недвижимость гражданам РФ и Беларуси

Сейм Латвии в окончательном третьем чтении принял законопроект, который предусматривает запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Как указано, соответствующую инициативу поддержали 69 латвийских депутатов.

Запрет будет применяться к юридическим лицам, зарегистрированным в России или Беларуси, он также будет распространяться на сделки, заключенные после вступления закона в силу.

В то же время проект предусматривает исключения, в частности, если имущество наследуется родственниками или признается собственностью по вердикту суда.

Отдельная поправка, предусматривавшая послабления для граждан Беларуси, получивших в Латвии статус беженца, была отклонена еще перед третьим чтением в комиссии парламента.

Запрет не действует, если покупается единственное жилье, а покупатель имеет постоянный вид на жительство, выданный до вступления закона в силу, или он имел или уже после вступления закона в силу получил в Латвии статус постоянного жителя ЕС.

Как отмечают авторы закона, параллельно с военными действиями в Украине Россия ведет гибридную войну против других демократических и суверенных государств, которые не поддерживают и осуждают начатую РФ агрессию или поддерживают Украину в ее борьбе. Среди этих стран – и Латвия.

Одним из инструментов невоенного влияния и элементов гибридной войны является косвенное приобретение недвижимости в других странах.

Россия также использовала присутствие своих граждан за рубежом как повод для начала войны, оправдывая свои военные действия необходимостью защиты.

Для вступления закона в силу его еще должен подписать президент.

Ранее в Латвии приняли поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают запрет на трудоустройство или оказание услуг в критической инфраструктуре гражданам России и Беларуси.

Также латвийский Сейм принял закон, который предусматривает запрет части работников государственного управления выезжать в Россию и Беларусь.