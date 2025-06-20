У Раді зареєстрували постанову про скасування важливого для допомоги ЄС закону про АРМА

Депутати партії "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко 20 червня зареєстрували постанову, яка фактично блокує набрання чинності ухваленим Верховною Радою законом про реформу АРМА.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Проєкт постанови 12374-д-П пропонує скасувати рішення Ради про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами".

Цей закон був визначений як одна з ключових умов для отримання наступного траншу фінансової допомоги в межах програми Євросоюзу Ukraine Facility, загальний обсяг якої становить 3,8 млрд євро. Приблизно 560 млн євро з цієї суми були безпосередньо прив’язані до реформи АРМА.

Передбачалося, що ці кошти підуть на соціальні витрати: пенсійні виплати, субсидії та допомогу вразливим категоріям населення. Блокування реформи ставить під загрозу своєчасне надходження фінансування найближчим часом.

Таке рішення може негативно вплинути на фінансову стабільність державного бюджету, соціальні програми та рівень довіри з боку міжнародних партнерів.

Верховна Рада в середу, 18 червня, в цілому ухвалила закон, який передбачає нові вимоги до голови АРМА, процедуру добору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, контроль за передачею активів.

Посли країн "Групи семи" в Україні відзначили важливість ухвалення цього закону.

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