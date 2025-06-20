В Раде зарегистрировали постановление об отмене важного для помощи ЕС закона об АРМА

Депутаты партии "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко 20 июня зарегистрировали постановление, которое фактически блокирует вступление в силу принятого Верховной Радой закона о реформе АРМА.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Проект постановления 12374-д-П предлагает отменить решение Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами".

Этот закон был определен как одно из ключевых условий для получения следующего транша финансовой помощи в рамках программы Евросоюза Ukraine Facility, общий объем которой составляет 3,8 млрд евро. Примерно 560 млн евро из этой суммы были непосредственно привязаны к реформе АРМА.

Предполагалось, что эти средства пойдут на социальные расходы: пенсионные выплаты, субсидии и помощь уязвимым категориям населения. Блокирование реформы ставит под угрозу своевременное поступление финансирования в ближайшее время.

Такое решение может негативно повлиять на финансовую стабильность государственного бюджета, социальные программы и уровень доверия со стороны международных партнеров.

Верховная Рада в среду, 18 июня, в целом приняла закон, который предусматривает новые требования к главе АРМА, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами, контроль за передачей активов.

Послы стран "Группы семи" в Украине отметили важность принятия этого закона.

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