ЗМІ: Бундесвер визначив Росію як "екзистенційну загрозу" Німеччині

У внутрішньому стратегічному документі німецькі Збройні сили попереджають про небезпеку з боку Росії як для Німеччини, так і для Європи загалом.

Про це йдеться в публікації друкованої версії журналу Spiegel, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Програмний документ Бундесверу, за інформацією Spiegel, розроблявся протягом півтора року фахівцями та експертами з питань безпеки. Він має слугувати концептуальною основою для майбутнього курсу Бундесверу.

У ньому, зокрема, зазначається, що Росія цілеспрямовано орієнтує всю свою державну та економічну структуру на можливий великий конфлікт з НАТО, пише Spiegel.

Згідно з документом Бундесверу, який наводить видання, модернізація російських збройних сил швидко просувається і вже у 2026 році вони можуть налічувати 1,5 мільйона солдатів.

Німецькі військові вважають Росію "екзистенційною загрозою", оскільки Кремль мобілізує промисловість та владу "спеціально для того, щоб до кінця цього десятиліття бути готовим до великомасштабного конфлікту з НАТО", цитує Reuters.

Автори документа рекомендують значно розширити як військові можливості Німеччини, так і цивільні структури для оборони країни та Альянсу, пише Spiegel.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.