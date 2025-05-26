Бундесвер має бути повністю оснащений до 2029 року – рішення військового керівництва 

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним озброєнням та обладнанням.

Про це йдеться в документі під назвою "Пріоритетні директиви щодо посилення боєготовності", який був підписаний 19 травня та з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Згідно з оцінками Броєра та інших високопосадовців НАТО, до 2029 року Росія може відновити свій військовий потенціал до рівня, достатнього для можливої атаки на територію Альянсу.

У зв’язку з цим Німеччина має намір використати додаткові фінансові ресурси, що стали доступними після тимчасового послаблення так званого "боргового гальма" в березні, для модернізації своїх оборонних спроможностей.

У документі визначено ключові напрями переозброєння, зокрема:

посилення системи протиповітряної оборони, включаючи засоби перехоплення безпілотників;

фокус на озброєнні, здатному вражати цілі на відстані понад 500 км;

поповнення запасів боєприпасів і встановлення нових орієнтирів щодо їх накопичення;

розвиток радіоелектронної боротьби;

створення збалансованих наступальних і оборонних можливостей у космічній сфері.

Раніше джерела повідомляли Reuters, що НАТО вимагає від Німеччини суттєвого нарощення протиповітряної оборони, зокрема це стосується систем Patriot та засобів ближнього радіуса дії.

Начальник генерального штабу армії Німеччини Альфонс Майс у своїй нещодавній промові також наголосив, що Росія швидко відновлює свою бойову потужність і може стати загрозою вже до 2029 року або навіть раніше.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.