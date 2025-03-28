Німецька розвідка: Путін готується до великої війни з НАТО

Нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Bild.

Стверджується, що імперія Путіна готова використовувати військову силу для реалізації своїх імперіалістичних цілей. З оцінки, про яку також повідомляють Süddeutsche Zeitung, WDR і NDR, випливає, що Путін не задовольниться лише Україною. До кінця десятиліття Росія, ймовірно, створить всі необхідні умови для того, щоб мати можливість вести "широкомасштабну конвенційну війну".

Литовська спецслужба (VSD) вважає, що Росія поки що не в змозі вести широкомасштабну звичайну війну проти НАТО в середньостроковій перспективі. Однак обмежені військові дії проти однієї або декількох країн НАТО можливі.

Путін нібито планує перевірити, наскільки серйозно країни НАТО насправді ставляться до зобов'язання надавати допомогу згідно зі статтею 5 Договору про НАТО в надзвичайних ситуаціях.

Згідно з доповіддю BND, хоча три чверті російських солдатів і техніки з прикордонних регіонів з країнами Балтії наразі перебувають в Україні, військово-повітряні сили і військово-морський флот перебувають у повній бойовій готовності. Якщо війна в Україні закінчиться, російські частини будуть перекинуті назад у регіон.

Незважаючи на великі втрати і західні санкції, Путін продовжує озброюватися. За даними Бундесверу і BND, військова економіка РФ виробляє більше, ніж необхідно для війни в Україні.

До 2026 року чисельність Збройних сил РФ має бути збільшена до 1,5 мільйона солдатів. Згідно з планами на 2022 рік, чисельність особового складу, озброєнь і бойової техніки РФ на кордоні з НАТО має бути збільшена на 30-50%.

Відзначається, що Кремль збільшує військові витрати запаморочливими темпами. До 2025 року вони становитимуть близько 120 мільярдів євро, що відповідає більш ніж 6% ВВП. Таким чином, Росія майже вчетверо збільшила свій військовий бюджет порівняно з 2021 роком.

Нагадаємо, днями генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв нищівну відповідь Путіну за напад на Польщу чи будь-яку іншу державу Альянсу.

Дивіться також інтерв’ю глави Федеральної розвідслужби ФРН Бруно Каля про те, як Росія готується до війни з НАТО.