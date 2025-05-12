В Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки

Депутат Бундестагу від керівної партії ХДС Норберт Реттген вважає, що європейські держави НАТО повинні пришвидшити посилення своєї обороноздатності, оскільки Росія може здійснити напад раніше, ніж зараз лунає в офіційних заявах.

Слова Реттгена наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Німецький депутат вважає, що російський лідер Владімір Путін може не чекати "чотири або п'ять років", щоб здійснити атаку. Реттген попередив, що кремлівський лідер може вирішити діяти раніше, можливо, вже за два-три роки.

За словами політика, Путін може скористатися тим, що до того часу європейці ще не досягнуть своїх військових цілей, і що доки президентом США залишатиметься Дональд Трамп, ситуація щодо американського уряду залишатиметься невизначеною.

"Ми перебуваємо під великим тиском часу і маємо нагальну необхідність покращити нашу обороноздатність. Адже ситуація може погіршитися і стати небезпечнішою, ніж це передбачається в офіційних заявах", – попередив Реттген на німецько-американській конференції.

Між тим генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що РФ може напасти на країну НАТО у 2029 році.

А оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.