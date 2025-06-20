Театр у Польщі змушений "сховати" прапор України через постійні погрози

Краківський театр імені Юліуша Словацького був змушений зняти український прапор із фасаду будівлі та перенести його всередину приміщення через зростання кількості погроз.

Про це йдеться в офіційній заяві директора театру Кшиштофа Глуховського, оприлюдненій 20 червня, пише "Європейська правда".

Глуховський повідомив, що "з великим сумом, відчуваючи відповідальність за театр і всіх його працівників", він вирішив перенести український прапор, що висів на фасаді, всередину будівлі.

За словами директора, рішення було ухвалене через посилення атак на театр, зокрема погроз, що ставили під загрозу безпеку працівників, їхнє здоров’я, життя, а також цілісність майна.

Прапор України висів на будівлі театру з лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він став символом солідарності польського народу з українцями, які "віддають кров і життя за свободу та незалежність – також і за Польщу та всю вільну Європу".

"Ми лише театр, ми не можемо самостійно захиститися від брутальної сили. Тому ми мусимо підкоритися їй, попри те, що живемо у вільній країні, яка до того ж називає себе союзником України", – додав директор.

Кшиштоф Глуховський наголосив, що театр не припинить підтримувати Україну, попри зміну розташування прапора.

Він також назвав вимоги зняти прапор атакою на театр, на свободу, на солідарність і на цінності, які мають об’єднувати польське суспільство.

" Я відчуваю біль, смуток і сором, що змушений перенести цей прапор. Перенести, а не зняти. Він і надалі висітиме всередині будівлі, а наш театр ніколи не перестане бути місцем солідарності, свободи, відкритості та чуйності до слабших і нужденних", – підсумував директор.

Нагадаємо, весною на акції антиукраїнського кандидата в президенти Польщі Гжегожа Брауна зірвали з мерії прапор України.

А влітку 2024 року Браун також зняв прапор України на кургані Костюшка у Кракові, оскільки той нібито висів у "неправильному місці".