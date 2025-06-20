Театр в Польше вынужден "спрятать" флаг Украины из-за постоянных угроз

Краковский театр имени Юлиуша Словацкого был вынужден снять украинский флаг с фасада здания и перенести его внутрь помещения из-за роста количества угроз.

Об этом говорится в официальном заявлении директора театра Кшиштофа Глуховского, обнародованном 20 июня, пишет "Европейская правда".

Глуховский сообщил, что "с большим прискорбием, чувствуя ответственность за театр и всех его работников", он решил перенести украинский флаг, который висел на фасаде, внутрь здания.

По словам директора, решение было принято из-за усиления атак на театр, в частности угроз, которые ставили под угрозу безопасность работников, их здоровье, жизнь, а также целостность имущества.

Флаг Украины висел на здании театра с февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения России. Он стал символом солидарности польского народа с украинцами, которые "отдают кровь и жизнь за свободу и независимость – также и за Польшу и всю свободную Европу".

"Мы всего лишь театр, мы не можем самостоятельно защититься от брутальной силы. Поэтому мы должны подчиниться ей, несмотря на то, что живем в свободной стране, которая к тому же называет себя союзником Украины", – добавил директор.

Кшиштоф Глуховский подчеркнул, что театр не перестанет поддерживать Украину, несмотря на изменение расположения флага.

Он также назвал требования снять флаг атакой на театр, на свободу, на солидарность и на ценности, которые должны объединять польское общество.

"Я чувствую боль, грусть и стыд, что вынужден перенести этот флаг. Перенести, а не снять. Он и впредь будет висеть внутри здания, а наш театр никогда не перестанет быть местом солидарности, свободы, открытости и отзывчивости к слабым и нуждающимся", – подытожил директор.

Напомним, весной на акции антиукраинского кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна сорвали с мэрии флаг Украины.

А летом 2024 года Браун также снял флаг Украины на кургане Костюшко в Кракове, поскольку тот якобы висел в "неправильном месте".