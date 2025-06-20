Уряд Швейцарії оприлюднив план підтримки оборонної промисловості

Федеральна рада Швейцарії у пʼятницю представила заходи для підтримки швейцарської оборонної промисловості, позиції якої були послаблені зокрема повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Швейцарський міністр оборони Мартін Пфістер заявив перед ЗМІ в Берні про "переорієнтацію оборонної політики" у межах плану з 23 заходів.

Наприклад, у майбутньому 60% усіх закупівель озброєння мають здійснюватися в Швейцарії, а решта 30% – в Європі.

Швейцарська Федеральна рада також планує посилити співпрацю зі швейцарськими вищими навчальними закладами, стартапами та малим і середнім бізнесом.

"Ситуація є нагальною", – заявив Пфістер, вказавши, що інші держави послідовно розбудовують свою оборонну промисловість, і в разі збройного нападу Швейцарія повинна бути здатна самостійно захищатися і оборонятися.

Глава швейцарського Міноборони також закликав парламент і промисловість "спільно взяти на себе відповідальність".

Під час літньої сесії Рада кантонів, верхня палата швейцарського парламенту, схвалила законопроєкт про послаблення обмежень на експорт військового обладнання. Наступним кроком буде рішення нижньої палати.

Ще наприкінці травня новообраний очільник Федерального департаменту з питань оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії Мартін Пфістер наголосив, що Швейцарія повинна взяти свою безпеку у свої руки і використовувати всі доступні засоби, зокрема міжнародне співробітництво.

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