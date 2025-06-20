Правительство Швейцарии обнародовало план поддержки оборонной промышленности

Федеральный совет Швейцарии в пятницу представил меры по поддержке швейцарской оборонной промышленности, позиции которой были ослаблены, в частности, полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Швейцарский министр обороны Мартин Пфистер заявил перед СМИ в Берне о "переориентации оборонной политики" в рамках плана из 23 мер.

Например, в будущем 60% всех закупок вооружения должны осуществляться в Швейцарии, а остальные 30% – в Европе.

Швейцарский Федеральный совет также планирует усилить сотрудничество со швейцарскими высшими учебными заведениями, стартапами и малым и средним бизнесом.

"Ситуация является неотложной", – заявил Пфистер, указав, что другие государства последовательно развивают свою оборонную промышленность, и в случае вооруженного нападения Швейцария должна быть способна самостоятельно защищаться и обороняться.

Глава швейцарского Минобороны также призвал парламент и промышленность "совместно взять на себя ответственность".

Во время летней сессии Совет кантонов, верхняя палата швейцарского парламента, одобрил законопроект об ослаблении ограничений на экспорт военного оборудования. Следующим шагом будет решение нижней палаты.

Еще в конце мая новоизбранный глава Федерального департамента по вопросам обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии Мартин Пфистер подчеркнул, что Швейцария должна взять свою безопасность в свои руки и использовать все доступные средства, в частности международное сотрудничество.

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