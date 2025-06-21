Біля берегів Сицилії підняли британську суперʼяхту, що затонула торік

Надзвичайники підняли затонулу супер’яхту Майка Лінча на поверхню та почали відкачувати з неї воду в суботу, 21 червня, – через 10 місяців після того, як вона затонула біля берегів Сицилії, забравши життя британського технологічного магната, його доньки-підлітка й ще п’ятьох людей.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Роботи відновилися вдосвіта 21 червня – для підйому 56-метрової яхти Bayesian із глибини використали один із найпотужніших морських кранів у Європі.

Верхні палуби виглядали сильно пошкодженими, а синій корпус був вкритий шаром мулу.

Фото: Reuters

Яхту триматимуть у піднятому положенні впродовж вихідних для проведення огляду й підготовки, зазначили в компанії TMC Marine, що керує операцією.

До роботи були залучені нідерландські спеціалісти Hebo Maritiemservice, які здійснили підйом яхти із глибини 50 метрів.

Фото: Reuters

Очікується, що в понеділок, 23 червня, судно транспортують у найближчий порт Терміні-Імерезе й передадуть владі, яка розслідує причини трагедії.

Фото: Reuters

Операція з підйому Bayesian розпочалась у травні, проте була тимчасово призупинена після загибелі одного з водолазів. Новий план рятувальних дій було затверджено минулого тижня.

Суперʼяхта під британським прапором затонула в серпні 2024 року, в результаті чого загинули британський технологічний магнат Майк Лінч, його дочка та ще п'ятеро людей.

Італійська влада проводить окреме кримінальне розслідування обставин трагедії.