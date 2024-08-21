Аварія яхти біля Сицилії: рятувальники знайшли чотири тіла, ще двох людей шукають

Італійські рятувальники в середу, 21 серпня, виявили тіла ще двох пасажирів розкішної яхти Bayesian, яка затонула на початку тижня біля берегів Сицилії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у коментарі The Telegraph сказав керівник Управління цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна.

Раніше стало відомо про два виявлені тіла під час пошукової операції біля порту Портічелло, що на схід від столиці Сицилії Палермо. Таким чином, наразі підтверджена смерть чотирьох із шести зниклих безвісти в результаті аварії.

"Від себе особисто і від імені моїх колег я хотів би висловити глибоке співчуття сім'ям загиблих і висловити їм наші співчуття в цей важкий час", – зазначив Кочіна.

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За інформацією The Telegraph, перші два тіла, витягнуті в середу з-під уламків затонулої яхти Bayesian, належать Майку Лінчу та його неповнолітній доньці Ганні. Лінч – один із найвідоміших британських технологічних підприємців, відомий як "британський Білл Гейтс".

Інші два тіла ще не упізнали.

Нагадаємо, елітна яхта Bayesian під британським прапором затонула в понеділок під час шторму біля порту Портічелло, на схід від столиці Сицилії Палермо.

На борту були 10 членів екіпажу і 12 пасажирів. 15 людей врятували, одну людину невдовзі знайшли загиблою.

Рятувальники сподівалися знайти зниклих людей живими в одній з кают всередині яхти, де за умови щільно закритих дверей могла утворитися "капсула" з повітрям. Проте пізніше висловили сумніви, що заблоковані у каютах люди досі живі.