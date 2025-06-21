У берегов Сицилии подняли затонувшую в прошлом году британскую суперъяхту

Чрезвычайники подняли затонувшую суперъяхту Майка Линча на поверхность и начали откачивать из нее воду в субботу, 21 июня, – через 10 месяцев после того, как она затонула у берегов Сицилии, унеся жизни британского технологического магната, его дочери-подростка и еще пяти человек.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Работы возобновились на рассвете 21 июня – для подъема 56-метровой яхты Bayesian с глубины использовали один из самых мощных морских кранов в Европе.

Верхние палубы выглядели сильно поврежденными, а синий корпус был покрыт слоем ила.

Фото: Reuters

Яхту будут держать в поднятом положении в течение выходных для проведения осмотра и подготовки, отметили в компании TMC Marine, которая руководит операцией.

К работе были привлечены нидерландские специалисты Hebo Maritiemservice, которые осуществили подъем яхты с глубины 50 метров.

Фото: Reuters

Ожидается, что в понедельник, 23 июня, судно транспортируют в ближайший порт Термини-Имерезе и передадут властям, которые расследуют причины трагедии.

Фото: Reuters

Операция по подъему Bayesian началась в мае, однако была временно приостановлена после гибели одного из водолазов. Новый план спасательных работ был утвержден на прошлой неделе.

Суперъяхта под британским флагом затонула в августе 2024 года, в результате чего погибли британский технологический магнат Майк Линч, его дочь и еще пять человек.

Итальянские власти проводят отдельное уголовное расследование обстоятельств трагедии.