Крушение роскошной яхты: В Италии открыли расследование по факту непредумышленного убийства

Итальянский прокурор начал расследование по факту непредумышленного убийства британского технологического магната Майка Линча и еще шести человек, которые погибли, когда роскошная яхта затонула в штормовую погоду у берегов Сицилии на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Глава прокуратуры города Термини-Имерезе Амброджо Картозио заявил, что, несмотря на то, что яхта потерпела крушение в результате неожиданного метеорологического события, "вполне вероятно", что было совершено несколько убийств и причинение кораблекрушения из-за халатности.

Пока расследование не было направлено против какого-то конкретного лица, сказал он на пресс-конференции.

Реклама:

18-летняя дочь Линча, Анна, также была среди тех, кто погиб, когда 56-метровая лодка семьи, Bayesian, перевернулась во время сильного предрассветного шторма в понедельник возле Портичелло, недалеко от Палермо.

Пятнадцать человек выжили, в том числе жена Линча, чья компания владела Bayesian, и капитан яхты.

Катастрофа была бы еще более болезненной, если бы расследование показало, что она была вызвана "поведением, которое не соответствовало обязанностям, которые каждый должен брать на себя в судоходстве", сказал Картозио.

Капитана Джеймса Катфилда и других выживших людей на этой неделе допросили представители власти. Ни один из них не прокомментировал публично, как именно затонул корабль.

Раффаэле Каммарано, другой прокурор, выступавший на той же пресс-конференции, сказал, что когда власти допрашивали Катфилда, он был "чрезвычайно активным в сотрудничестве".

Потопление озадачило военно-морских экспертов, которые говорят, что такая лодка, как Bayesian, построенная итальянским производителем элитных яхт Perini, должна была выдержать шторм и в любом случае не должна была пойти ко дну так быстро, как это произошло.

Извлечение Bayesian из моря поможет следователям определить, что произошло, но эта операция, вероятно, будет сложной и дорогостоящей. Корабль лежит на боку на глубине 50 метров, вроде бы неповрежденный.

"В интересах владельцев и менеджеров корабля спасти его", – сказал Картозио, добавив, что „они заверили о своем полном сотрудничестве".

Спасатели сначала надеялись найти пропавших людей живыми в одной из кают внутри яхты, где при условии плотно закрытых дверей могла образоваться "капсула" с воздухом.

Однако позже выразили сомнения, что заблокированные в каютах люди живы.