Стармер: США вжили заходів для усунення ядерної загрози Ірану

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення цієї загрози.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У неділю, 22 червня, Стармер заявив, що ядерна програма Ірану – "серйозна загроза для міжнародної безпеки".

"Ірану не можна дозволити створити ядерну зброю, і США вжили заходів для усунення цієї загрози", – наголосив він.

Британський прем’єр зазначив, що ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною, тому "забезпечення миру в регіоні – пріоритетне завдання".

"Ми закликаємо Іран повернутися за стіл переговорів і досягти дипломатичного вирішення для завершення цієї кризи", – додав Стармер.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас також закликала до переговорів, аби запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході, на тлі удару США по Ірану.

Перед цим, 20 червня на переговорах з Іраном у Женеві глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

Проте представники Ірану оголосили пропозиції, озвучені європейськими державами на переговорах у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, "нереалістичними".

Про те, як Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.