Стармер: США приняли меры для устранения ядерной угрозы Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ядерная программа Ирана – серьезная угроза, а США приняли меры для устранения этой угрозы.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 22 июня, Стармер заявил, что ядерная программа Ирана – "серьезное угроза для международной безопасности".

"Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, и США приняли меры для устранения этой угрозы", – подчеркнул он.

Британский премьер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, поэтому "обеспечение мира в регионе – приоритетная задача".

"Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для завершения этого кризиса", – добавил Стармер.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также призвала к переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке на фоне удара США по Ирану.

Ранее, 20 июня на переговорах с Ираном в Женеве главы МИД Франции, Британии и Германии призвали Тегеран к скорейшему возобновлению переговоров с США по ядерной программе.

Однако представители Ирана объявили предложения, озвученные европейскими государствами на переговорах в Женеве по ядерной программе Тегерана, "нереалистическими".

Как Дональд Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану – можно почитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном