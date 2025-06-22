Каллас закликала до переговорів на тлі удару США по Ірану

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас закликала до переговорів, аби запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході, на тлі удару США по Ірану.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Вранці у четвер, 22 червня, Каллас закликала "всі сторони" зробити крок назад, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації. Вона не назвала у дописі прямо США.

Топдипломатка Європейського Союзу зазначила, що міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію у понеділок, 23 червня.

"Ірану не можна дозволити розробити ядерну зброю, адже це загрожує міжнародній безпеці", – додала очільниця європейської дипломатії.

Як відомо, авіація Сполучених Штатів атакувала три ядерні об'єкти в Ірані ввечері 21 червня. Після цього Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти".

Перед цим, 20 червня на переговорах з Іраном у Женеві глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

Проте представники Ірану оголосили пропозиції, озвучені європейськими державами на переговорах у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, "нереалістичними".

Про те, як Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.