Reuters: Іран вважає висунуті європейцями пропозиції "нереалістичними"

Іран вважає пропозиції, озвучені європейськими державами на переговорах у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, "нереалістичними".

Як пише "Європейська правда", про це неназваний іранський високопосадовець заявив агентству Reuters.

Зустріч, у якій брали участь міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини разом із представниками ЄС та іранською делегацією, відбулася в п’ятницю й мала на меті знизити ризик подальшої ескалації між Іраном та Ізраїлем.

"Обговорення та пропозиції, висунуті європейцями в Женеві, були нереалістичними. Наполягання на цих позиціях не наблизить Іран і Європу до угоди", – заявив співрозмовник агентства, який побажав залишитися неназваним.

За його словами, Тегеран вивчить запропонований пакет пропозицій і представить офіційну відповідь на наступному раунді переговорів.

Попри відсутність помітного прогресу, обидві сторони підтвердили готовність продовжувати діалог, хоча конкретну дату нової зустрічі ще не визначено.

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу розмовляв зі своїм іранським колегою і заявив, що обидві сторони домовилися прискорити переговори, хоча він наголосив, що Іран повинен "надати всі гарантії того, що його наміри є мирними".

Нагадаємо, 20 червня на переговорах з Іраном у Женеві глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.