Зеленський поїде до ПАРЄ наступного тижня

Президент Володимир Зеленський наступного тижня їде у Францію на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на програму ПАРЄ.

У четвер, 26 червня, Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

За інформацією "Європейської правди", цей візит, який з'явився у індикативній програмі ПАРЄ лише днями, вже погоджений з офісом президента.

Утім, через хаотичність подій на самітах НАТО і ЄС, залишається невелика ймовірність зриву.

Наразі немає остаточної ясності, чи означає це, що Зеленський попрямує до Страсбурга з Гааги де він перебуватиме 23-24 червня та не відвідає саміт ЄС, участь українського президента у якому розглядалася.

Утім, наразі планується зустріч Зеленського з керівництвом ЄС і держав-членів у Гаазі, після завершення саміту НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", Зеленський має намір бути особисто присутнім на саміті НАТО у Гаазі 24-25 червня.

Але на тлі все меншої зацікавленості президента США Дональда Трампа у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського на саміт НАТО.

Зауважимо, що програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.