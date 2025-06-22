Зеленский поедет в ПАСЕ на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе едет во Францию на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на программу ПАСЕ.

В четверг, 26 июня, Зеленский отправится в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По информации "Европейской правды", этот визит, который появился в индикативной программе ПАСЕ лишь на днях, уже согласован с офисом президента.

Впрочем, из-за хаотичности событий на саммитах НАТО и ЕС, остается небольшая вероятность срыва.

Пока нет окончательной ясности, означает ли это, что Зеленский отправится в Страсбург из Гааги, где он будет находиться 23-24 июня, и не посетит саммит ЕС, участие украинского президента в котором рассматривалось.

Впрочем, пока планируется встреча Зеленского с руководством ЕС и государств-членов в Гааге, после завершения саммита НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", Зеленский намерен лично присутствовать на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня.

Но на фоне все меньшего интереса президента США Дональда Трампа к решению войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита президента Зеленского на саммит НАТО.

Отметим, что программа нынешнего саммита НАТО была намеренно сокращена, чтобы подстроиться под президента США Дональда Трампа.