Сибіга у Брюсселі просить залучити "всі інструменти", щоб змусити Путіна до миру

Лідер РФ Владімір Путін відповідає на мирні пропозиції ударами по цивільному населенню, тому зараз час використати всі дипломатичні інструменти, щоб змусити Росію до переговорів.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Міністр почав своє спілкування з пресою, згадавши про чергову важку ніч у Києві.

"Ще один важкий ракетний удар по українських цивільних об'єктах. Багато жертв. Семеро людей загинули. Ось така реальна відповідь російської сторони на всі мирні зусилля та всі мирні пропозиції", – сказав він.

Сибіга наголосив, що "Путін несе війну", тому зараз саме час залучити "всі дипломатичні інструменти", щоб підвищити ціну подальшої російської агресії.

"Ось чому так важливо, що я сьогодні тут, напередодні важливих міжнародних подій, саміту НАТО, саміту ЄС", – сказав міністр.

"Настав час використати всі дипломатичні інструменти, щоб змусити Росію до миру, змусити Росію до переговорів. У них немає причин сідати за стіл переговорів. Тож, ще раз: санкції, ізоляція, замороження активів", – додав глава МЗС України.

Сибіга у понеділок бере участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

Нагадаємо, цього тижня у ЄС розраховують затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.